Liverpool confirma a chegada de Oxlade-Chamberlain, ex-Arsenal

O Liverpool confirmou nesta quinta-feira a chegada de Alex Oxlade-Chamberlain, meio-campista de 24 anos que também pode atuar nas dois lados do ataque. Segundo a imprensa inglesa, o negócio teria sido fechado por 35 milhões de libras (R$ 142 milhões).

O jogador foi formado pelo Southampton, onde jogou na temporada 2010-11, indo em seguida para o Arsenal, onde jogou por seis temporadas. "Não vou dizer muito hoje; estou aqui com a Inglaterra e temos dois grandes jogos vindo, então quero focar neles. Mas mal posso esperar para ir a Melwood", declarou o novo reforço do Liverpool ao site do clube, referindo-se ao centro de treinamentos do Liverpool.

O técnico Jürgen Klopp declarou observar o jogador desde 2014 e exaltou sua experiência em torneios locais e na Liga dos Campeões, apesar da juventude. Ao todo, Chamberlain já fez 132 jogos pelo Campeonato Inglês e 27 pela seleção inglesa.

O jogador também interessava ao Chelsea, que precisa contratar para cumprir a cota de quatro jogadores ingleses em seu elenco, uma determinação da federação inglesa. O atleta, porém, teria optado por um salário menor para se juntar ao time de Jurgen Klopp, segundo a imprensa local.

A janela de transferências europeias acaba nesta quinta-feira, e tanto Liverpool quanto Arsenal podem estar envolvidos em saídas e chegadas de jogadores. O time londrino pode perder sua grande estrela, Alexis Sanchez, para o Manchester City, que teria oferecido o jovem atacante Sterling em troca.

Já o Liverpool estaria negociando pelo atacante Thomas Lemar, do Monaco, e pelo zagueiro Virgil Van Dijk, do Southampton. O time do norte da Inglaterra também verá um desfecho quanto à situação de Philippe Coutinho, na mira do Barcelona e que pediu para ser negociado.