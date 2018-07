Liverpool confirma ampliação do Estádio Anfield Road

O Liverpool confirmou nesta quinta-feira que vai começar no ano que vem a obra de ampliação do Estádio Anfield Road, com previsão de conclusão apenas durante a temporada 2016/2017 do futebol inglês - o time continuará jogando lá no período. O local deverá ganhar 8,5 mil novos lugares, passando a ter capacidade para 54 mil torcedores.

Gigante do futebol inglês e um dos mais tradicionais clubes da Europa, o Liverpool chegou a estudar a possibilidade de construir uma nova e moderna arena na cidade. Mas acabou desistindo da ideia, optando por reformar Anfield Road, estádio que existe desde 1884 - passou por diversas obras desde então, para chegar à configuração atual.