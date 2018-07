Liverpool confirma acerto com brasileiro Roberto Firmino

Titular da seleção brasileira na Copa América, o meia-atacante Roberto Firmino está de casa nova. O Liverpool anunciou nesta quarta-feira que fechou acordo com o Hoffenheim, da Alemanha, e venceu disputa para ficar com o brasileiro. Assim que o Brasil encerrar sua participação no Chile, o jogador de 23 anos viaja para passar por exames médicos e assinar o contrato. A equipe inglesa não divulgou o tempo do acordo. O comunicado indicou apenas um "vínculo de longa duração" com Firmino.

O clube também não informou o valor da transferência, mas os comentários na imprensa inglesa é que o negócio foi fechado por 29 milhões de libras (R$ 141 milhões). O Liverpool disputava o meia-atacante com Manchester United e Manchester City.

Revelado pelo CRB e com passagem pelo Figueirense, quando despertou o interesse da Europa, Firmino defendeu o Hoffenheim nas últimas quatro temporadas. Ele disputou 151 jogos, com 47 gols. Pela seleção, o jogador disputou apenas nove partidas, com uma boa média de gols. Foram quatro até aqui, incluindo o anotado na vitória diante da Venezuela no último domingo, pela última rodada da primeira fase da Copa América.

No Liverpool, o meia-atacante terá como companheiro o brasileiro Philippe Coutinho, destaque da última temporada na Inglaterra e que também está com o grupo da seleção na Copa América. Lucas Leiva é o outro compatriota no elenco dos Reds.