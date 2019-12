Liverpool confirma lesão e Lovren vira dúvida para o Mundial de Clubes

O Liverpool terá mais uma baixa em sua defesa nesta temporada. Nesta sexta-feira, o clube inglês confirmou que o zagueiro Dejan Lovren sofreu uma lesão muscular na partida contra o RB Salzburg, na terça. Com a contusão, o jogador vai desfalcar a equipe no fim de semana, no duelo contra o Watford, pelo Campeonato Inglês, e virou dúvida para o Mundial de Clubes da Fifa.

"Ele está fora da partida, desta vez foi o músculo, e mais sério do que a última vez", disse o técnico Jürgen Klopp nesta sexta, sem revelar maiores detalhes sobre o problema físico do atleta. "Não temos uma estimativa de tempo para a sua recuperação."

Lovren se machucou na vitória por 2 a 0 sobre o time austríaco, na terça, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Ele deixou o gramado no começo do segundo tempo, em razão das dores. No jogo anterior, contra o Bournemouth, pelo Campeonato Inglês, ele já havia deixado a partida mais cedo por conta de cãibras.

Com a confirmação do problema físico, Lovren virou dúvida para o Mundial de Clubes, no Catar. A comissão técnica não se manifestou sobre a possível baixa do jogador também em Doha - a delegação deve viajar entre sábado, após o jogo do Inglês, e domingo.

Sem Lovren, Klopp fica com menos opções no setor. Antes ele já havia perdido Joel Matip, que se recupera de lesão no joelho. Assim, Joe Gomez deve formar a zaga titular com Virgil van Dijk nos próximos jogos. "É uma preocupação, como vocês podem imaginar", admitiu o treinador.

Klopp, contudo, evitou valorizar as seguidas baixas da equipe. "Não é a primeira vez que vivemos uma situação como essa. No ano passado, tivemos que improvisar Fabinho na zaga", recordou o treinador.Apesar do calendário cheio, com jogos seguidos no Inglês, Liga dos Campeões e Copa da Liga Inglesa neste mês, o clube de Liverpool vai com força máxima para o Mundial.