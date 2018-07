Liverpool confirma que Gerrard vai se transferir para os EUA

O Liverpool anunciou neste sábado que Steven Gerrard vai se transferir para os Estados Unidos ao término da temporada 2014/2015 do futebol europeu, quando o seu contrato com o clube inglês acabará, encerrando a passagem do meia pelo clube, iniciada ainda na infância do hoje capitão do time.

Gerrard, de 34 anos, anunciou na última sexta-feira que vai deixar o Liverpool, mas que não encerrará a sua carreira. Neste sábado, então, o clube anunciou através do seu perfil no Twitter, rede de microblogs na internet, qual país será o destino do meia. Gerrard "confirma que vai mudar para os Estados Unidos neste verão (europeu)", escreveu o clube.

A publicação, porém, não revelou qual será o próximo clube de Gerrard, que chegou a ser capitão da seleção inglesa. O Liverpool também anunciou que irá exibir uma entrevista exclusive com o meia em seu canal de TV na internet.

Gerrard, de 34 anos, fez a sua estreia pela equipe profissional do Liverpool em 1998 e marcou 180 gols em 695 partidas desde então. Ele ganhou a Liga dos Campeões da Europa (2004/2005), a Copa da Uefa (2000/2001) - atual Liga Europa - , a Copa da Inglaterra (2000/2001 e 2005/2006) e a Copa da Liga Inglesa (2000/2001, 2002/2003 e 2011/2012) pelo clube.