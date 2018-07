Liverpool conquista Copa da Liga Inglesa nos pênaltis

Com a conquista, o Liverpool aumentou sua vantagem como maior vencedor do torneio, com oito títulos, contra cinco do Aston Villa. Além disso, o time de Anfield Road acabou com o jejum de seis anos sem conquistas - a última havia sido a Copa da Inglaterra, em 2006. Já o Cardiff, perdeu a chance de levar a competição pela primeira vez, logo em sua primeira final.

Neste domingo, quem saiu na frente foi o Cardiff, no início da partida, logo aos 19 minutos, com Joe Mason. Atrás no placar, o Liverpool foi para cima, se impôs no ataque, mas não conseguiu o empate no primeiro tempo. Na volta do intervalo a equipe manteve o mesmo ritmo e conseguiu o empate aos 15 minutos, com o zagueiro Skrtel, após rebote em chute de Luis Suárez.

O gol animou o Liverpool, que foi para cima, mas quem teve as melhores chances no final da partida foi o Cardiff. Primeiro com Turner, que aproveitou cruzamento da esquerda e tocou de cabeça, com muito perigo, à esquerda de Reina. Depois, foi a vez de Miller, aos 42 minutos, perder grande oportunidade ao receber sozinho dentro da área e bater por cima do gol.

Na prorrogação, a equipe inglesa continuou a pressão, mas só chegou ao gol no segundo tempo. Dirk Kuyt, que havia acabado de entrar no lugar de Carroll, tocou para o meio da área, a zaga do Cardiff rebateu e ele mesmo pegou o rebote. De primeira, o holandês tocou no canto esquerdo de Heaton.

Quando parecia que o título estava decidido, aconteceu o empate. A três minutos para o final, o Cardiff teve nova chance, mas Kuyt salvou em cima da linha. Na cobrança de escanteio, não teve jeito. Turner dividiu com o atacante holandês e ficou com a bola. O zagueiro tocou de pé direito, entre as pernas de Reina, para empatar e manter viva as esperanças do time galês.

Se a partida foi emocionante durante os 120 minutos, nos pênaltis não seria diferente. Logo na primeira cobrança, Steven Gerrard bateu e Heaton defendeu. Miller também perdeu para o Cardiff e Charlie Adam chutou por cima. Apenas na quarta cobrança, Cowie marcou, dando a vantagem aos galeses. Na sequência, Dirk Kuyt marcou, Gestede perdeu, mas Downing, Whittingham e Glen Johnson marcaram. Na última cobrança Anthony Gerrard bateu para fora, à direita de Reina, decretando a vitória do Liverpool.

CAMPEONATO INGLÊS - Em outra partida realizada na Inglaterra neste domingo, o Stoke City, com gols de Upson e Peter Crouch, derrotou o Swansea por 2 a 0, em casa. Com o resultado, os anfitriões subiram para a 12.ª colocação do Campeonato Inglês, com 33 pontos, enquanto o Swansea estacionou nos 30 pontos, na 14.ª posição.