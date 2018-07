Liverpool contrata atacante Benteke, ex-Aston Villa

O Liverpool não divulgou os detalhes da negociação com o atleta de 24 anos. Afirmou apenas que o jogador assinou "contrato de longo prazo", sem definir o tempo exato do vínculo firmado. Ele já fez exames médicos e já tem condições de jogo.

Benteke se desenvolveu na base do Standard Liège e do Genk, ambos da Bélgica. Ele jogou no time principal das duas equipes e chegou ao Aston Villa em 2012. No clube inglês, marcou 49 gols em 101 partidas.

O belga é mais um reforço para o ataque do Liverpool, desfalcado com a saída de Raheem Sterling, transferido para o rival Manchester City. Além de Benteke, o clube contratou o atacante Danny Ings, do Burnley, e o meia-atacante brasileiro Roberto Firmino, ex-Hoffenheim e Figueirense.