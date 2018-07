Liverpool contrata atacante Salah, da Roma, por 42 milhões de euros

O Liverpool confirmou oficialmente, nesta quinta-feira, a contratação do atacante Mohamed Salah, que atuava pela Roma, da Itália. O egípcio, de 25 anos, assinou um contrato de "longa duração", segundo comunicado do clube sobre a negociação.

De acordo com o clube italiano, o jogador foi contratado em definitivo por 42 milhões de euros (aproximadamente R$ 155,6 milhões) para que os ingleses adquirissem o jogador considerado um dos destaques da última edição do Campeonato Italiano.

Além deste valor, a Roma poderá receber até oito milhões de euros (cerca de R$ 29,6 milhões) em bônus relacionados à performance do atleta e objetivos esportivos alcançados no clube inglês. Salah marcou 15 gols e deu outras 11 assistências com a camisa da equipe romana na temporada passada.

Mohamed Salah vai vestir a camisa 11 do Liverpool, antes utilizada pelo brasileiro Roberto Firmino - que deverá assumir o número 9 às costas. O egípcio retorna ao futebol inglês após breve passagem pelo Chelsea, entre os anos de 2014 e 2015, clube no qual não teve muitas oportunidades.

Da equipe londrina, Salah se transferiu para a Itália. Primeiro, o atacante jogou pela Fiorentina no país em 2015. No mesmo ano, seguiu por empréstimo para a Roma, que o contrataria em definitivo em 2016. Com o jogador, a equipe terminou a última temporada europeia como vice-campeã italiana e o clube da capital nacional o projetou com maior destaque no cenário europeu.