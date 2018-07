Liverpool contrata goleiro Doni

Doni, que tem 10 jogos pela seleção brasileira e foi o terceiro goleiro da equipe na Copa do Mundo de 2010, foi contratado para ser reserva do espanhol Pepe Reina. O valor da transferência não foi revelado.

Um comunicado no site do clube (www.liverpoolfc.tv) informa que o ex-goleiro do Corinthians, de 31 anos, assinou contrato após acertar os termos pessoais e passar por exame médico.

Doni disputou 179 jogos pela Roma em seis temporadas, mas perdeu a posição para o compatriota Júlio Sérgio e estava jogando pouco.

O diretor de futebol do Liverpool, Damien Comolli, disse que a contratação vai ajudar os goleiros jovens do clube a ganhar experiência.

"Estamos contentes por contratar Doni", afirmou Comolli. "É uma posição que sentimos que tínhamos que reforçar porque vai permitir a nossos jovens goleiros que saiam por empréstimo e adquiram experiência, o que é crucial para o desenvolvimento."

"Estamos contratando um goleiro muito experiente que está acostumado a lidar com a pressão de grandes jogos e partidas internacionais com o Brasil."

Doni é a terceira contratação do Liverpool depois das chegadas do meia inglês Jordan Henderson, do Sunderland, e do armador escocês Charlie Adam, do Blackpool.

O meia da seleção inglesa Stewart Downing também deve reforçar o clube, depois que o Liverpool acertou os valores de sua contraração junto ao Aston Villa.

