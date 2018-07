Liverpool contrata goleiro Loris Karius, do Mainz

Em processo de planejamento para a próxima temporada europeia, o Liverpool anunciou nesta terça-feira a contratação do goleiro Loris Karius, de 22 anos. Pelo jogador, o clube inglês pagou 6 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões) ao Mainz, da Alemanha. O Liverpool, do técnico Jürgen Klopp, não revelou o tempo de contrato do novo reforço.

Karius tem passagens pela seleção alemã sub-21 e disputou todas as 34 partidas do Mainz na última edição do Campeonato Alemão. A equipe alemã, que foi comandada por Klopp até 2008, foi a sexta colocada da competição.

No Liverpool, Karius será uma sombra ao belga Simon Mignolet, titular que não é unanimidade entre os torcedores. O reforço vestirá a camisa 1, enquanto Mignolet manterá a 22. Klopp evitou confirmar se o alemão fora contratado para assumir a titularidade na próxima temporada.

"Estou muito feliz por termos contratado Loris. Ele fez uma temporada fantástica pelo Mainz e vem se tornando um goleiro muito bom desde que voltou à Alemanha", disse Klopp, referindo-se à passagem do jogador pela base do Manchester City.

O goleiro é o segundo reforço do Liverpool para a próxima temporada. Antes de Karius, o clube inglês acertou com o zagueiro Joel Matip, que defendia o Schalke, também da Alemanha.