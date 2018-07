Liverpool contrata jovem destaque da Bélgica na Copa

Sem perder o fôlego no mercado europeu, o Liverpool anunciou mais uma contratação nesta terça-feira. Trata-se do jovem Divock Origi, um dos destaques da seleção da Bélgica na Copa do Mundo. Promessa do futebol belga, o atacante tem apenas 19 anos, mas só reforçará o tradicional time inglês no ano que vem.

Origi acertou um contrato de "longa duração", de acordo com a diretoria. Mas não chegará a fazer sua estreia com a camisa do Liverpool na próxima temporada, a partir de agosto. Depois que a negociação foi concretizada, o clube inglês acertou seu empréstimo ao Lille, justamente o time do qual comprou o jovem reforço.

O Liverpool não explicou o motivo do retorno imediato de Origi à equipe francesa, mas indicou que tinha pressa para garantir o reforço belga, "observado desde que jogava pelo time Sub-15 da seleção da Bélgica", segundo a assessoria do time inglês. "Origi poderá se tornar um dos talentos mais empolgantes do futebol mundial", exaltou o técnico Brendam Rodgers.

As duas partes não revelaram os valores envolvidos na negociação. No entanto, a imprensa britânica especula que o Liverpool tenha desembolsado 10 milhões de libras (cerca de R$ 38 milhões).

Antes de anunciar Origi, que só deve jogar pelo time na temporada 2015/2016, o clube contratara os meias Adam Lallana, Emre Can e Lazar Markovic, o centroavante Rickie Lambert e o zagueiro Dejan Lovren.