Liverpool contrata jovem lateral-esquerdo espanhol do Sevilla

O Sevilla confirmou nesta terça-feira que acertou a venda do lateral-esquerdo espanhol Alberto Moreno para o Liverpool. O clube inglês, que também já oficializou o negócio, vai assinar um contrato de cinco temporadas com o jogador de apenas 22 anos, por quem pagou cerca de 18 milhões de euros.

Revelado nas categorias de base do Sevilla, Alberto Moreno já ganhou algumas chances na seleção da Espanha - não esteve, porém, na Copa do Mundo realizada no Brasil. Ele chegou a viajar com a equipe espanhola para Cardiff, no País de Gales, mas, por conta da negociação com o Liverpool, não entrou em campo nesta terça-feira, para a disputa da Supercopa da Europa, na qual o Real Madrid venceu por 2 a 0 e ficou com o título.

Alberto Moreno é mais um dos reforços contratados pelo Liverpool para a próxima temporada. Antes dele, o clube acertou também com o croata Lovren, o sérvio Markovic, o alemão Emre Can e os ingleses Lambert e Lallana.