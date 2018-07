Liverpool contrata lateral-esquerdo Andy Robertson, do Hull City

Horas depois de o técnico Jürgen Klopp garantir a permanência de Philippe Coutinho, o Liverpool anunciou duas mudanças em seu elenco para a próxima temporada europeia. O clube inglês contratou o lateral-esquerdo Andy Robertson, do Hull City, e cedeu ao mesmo time o meia Kevin Stewart. As duas transferências são em definitivo.

Os dois clubes não divulgaram os valores envolvidos no acerto, mas a imprensa britânica afirma que o Liverpool desembolsou 10 milhões de libras (cerca de R$ 40 milhões) pelo reforço na defesa. "Estou muito feliz. Houve muita especulação nas últimas semanas, mas estou feliz pelo acordo que finalmente acertamos. Agora sou um jogador do Liverpool", comemorou Robertson.

A chegada do jogador do Hull City vai suprir uma lacuna do Liverpool na lateral esquerda. O treinador vinha improvisando James Milner, que geralmente atua como volante ou meia, na posição defensiva. A contratação de um lateral de ofício era um pedido antigo de Jürgen Klopp.

Ao mesmo tempo, o Liverpool negociou Kevin Stewart com o Hull, que foi rebaixado para a segunda divisão na última edição do Campeonato Inglês. O jogador de 23 anos vinha sendo emprestado nos últimos anos, após ser contratado pelo Liverpool em junho de 2014, junto ao Tottenham.