Liverpool contrata Philippe Coutinho da Inter de Milão

O jogador de 20 anos é a segunda contratação do Liverpool na janela de janeiro, depois que Daniel Sturridge veio do Chelsea no início deste mês.

A taxa de transferência não foi revelada, mas foi divulgado pela imprensa britânica cerca de 8,5 milhões de libras (13,39 milhões de dólares).

"Estou me sentindo muito feliz, é um passo muito importante na minha carreira e estou esperando vir aqui e jogar um bom futebol para dar a minha contribuição dentro de campo", disse o jogador no site do clube (www.liverpoolfc.com).

"O Liverpool é um grande clube, com grandes jogadores. Sempre ouvimos falar sobre a história do Liverpool no Brasil. É o clube que se interessou em mim e que demonstrou este interesse, então eu sei que acreditam em mim e no meu futebol."

Coutinho juntou-se à Inter em 2010 vindo do Vasco da Gama.

O diretor do Liverpool, Ian Ayre, disse que o clube teve que batalhar pelo contrato do brasileiro em meio a rumores de interesse do Southampton.

(Reportagem de Toby Davis)