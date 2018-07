Liverpool contrata promessa sérvia fã de Philippe Coutinho

"Eu estou muito empolgado e orgulhoso por ser um membro do Liverpool. Mal posso esperar para começar, jogar em Anfield e treinar em Melwood. Estava pensando em minha evolução e decidi que era bom para mim vir para cá e tentar ser o melhor que puder. Quero jogar diante de uma das melhores torcidas da Europa", declarou ao site do Liverpool.

Grujic é considerado uma grande promessa do futebol sérvio e integra a seleção sub-21 do país. Em 2015, se sagrou campeão mundial sub-20, derrotando o Brasil na decisão, na Nova Zelândia. E é justamente com um brasileiro que ele se mostrou ansioso para dividir o meio de campo.

Perguntado sobre seus novos companheiros, o sérvio não escondeu o desejo de atuar ao lado de Philippe Coutinho. "Eu gosto de todos os meio-campistas, mas eu acho que o Coutinho é um dos melhores jogadores da posição na Europa, ou até mesmo no mundo."

Grujic é a primeira contratação do Liverpool desde a chegada de Jürgen Klopp, e o técnico não poupou elogios ao atleta. "Estamos muito felizes porque Marko é um grande talento e o vimos muitas vezes. Quando cheguei, nossos dados mostravam um jogador muito habilidoso do Estrela Vermelha. Assisti, falei com ele e nos encontramos. É alto, mas rápido e técnico. Pode passar e driblar. Mas é jovem, então pode evoluir."