Liverpool contrata zagueiro e 'torra' dinheiro de Suárez

O Liverpool já não tem mais nenhum centavo dos cerca de 80 milhões de euros recebidos pela venda de Luiz Suárez para o Barcelona. Neste domingo a equipe anunciou sua quinta grande contratação para a próxima temporada: o zagueiro Dejan Lovren, croata de 24 anos, que ficou apenas um ano defendendo o Southampton depois de ser comprado junto ao Lyon.

Melhor dentre os pequenos na última edição do Campeonato Inglês (terminou em oitavo, atrás dos dois times de Liverpool e Manchester e os três grandes de Londres), o Southampton é o clube que mais ganhou dinheiro nesta janela de transferências.

Só o Liverpool contratou três: o meia inglês Adam Lallana (25 milhões de libras esterlinas) e o centroavante Rickie Lambert (4 milhões), além de Lovren, por quem o Liverpool teria pago 20 milhões de libras, de acordo com a BBC britânica.

Na conta do Liverpool ainda entram o meia Emre Can, que rendeu 10 milhões de libras ao Bayern Leverkusen e o meia Lazar Markovic, que custou o dobro para ser tirado do Benfica. O francês Remy ainda entraria na lista, mas o jogador do Queens Park Rangers foi reprovado nos exames médicos.

Já o Southampton tem quase 100 milhões de libras esterlinas (R$ 377 milhões) para gastar. Afinal, também vendeu Luke Shaw para o Manchester United (27 milhões) e deve ceder Calum Chambers para o Arsenal (16 milhões). Dani Osvaldo, Morgan Schneiderlin e Jay Rodriguez também podem ser vendidos.