Liverpool dá show, faz 6 no Watford e assume a liderança do Inglês

Com direito a show e goleada, o Liverpool assumiu neste domingo a liderança do Campeonato Inglês. A primeira posição da tabela veio com uma contundente vitória sobre o Watford, pelo placar de 6 a 1, no Anfield Road. Os brasileiros Philippe Coutinho e Roberto Firmino marcaram um gol cada no 8º triunfo do time neste Inglês - Firmino ainda concedeu duas assistências na partida.

Ao golear neste domingo, o Liverpool tirou vantagem dos tropeços dos rivais Manchester City e Arsenal, que também podiam terminar a rodada na liderança. O City empatou com o Middlesbrough e o time londrino ficou na igualdade com o Tottenham, mais cedo, neste domingo.

O time comandado por Jürgen Klopp chegou aos 26 pontos e superou o Chelsea, que tinha 25 e alcançara o topo provisoriamente no sábado. O City tem 24, mesma pontuação do Arsenal, que ocupa o quarto posto por ter menor saldo de gols. Já o Watford é o oitavo colocado, com 15 pontos.

Sedento pela liderança, após os tropeços dos rivais, o Liverpool não deu sossego ao Watford neste domingo. Pressionou desde o primeiro minuto e chegava ao ataque com muita força. Depois de seguidas chances perdidas, o gol acabou saindo aos 27 minutos, em cruzamento de Coutinho e cabeçada de Mané.

Sem dar chance para o rival respirar, o Liverpool anotou o segundo três minutos depois. Desta vez, Coutinho converteu, recebendo passe de Firmino. Aos 43, veio o terceiro gol, em cruzamento de Lallana e cabeçada de Emre Can.

Na segunda etapa, o Liverpool decidiu não desacelerar e partiu para cima na busca pela goleada. Assim, o quarto gol surgiu aos 13 minutos, com novo passe de Lallana e gol de Firmino. Na sequência, o brasileiro virou "garçom" e serviu Mané para chegar ao quinto gol. Nos acréscimos, Sturridge carimbou o travessão e Wijnaldum completou para as redes, selando a goleada.

Antes disso, o Watford aproveitou uma vacilada geral da defesa anfitriã para marcar seu gol de honra, com Daryl Janmaat, aos 30 minutos. Ainda na etapa inicial, o goleiro brasileiro Gomes sofreu uma lesão no joelho e deixou o gramado mais cedo, aos 33. O reserva Heurelho assumiu o gol dos visitantes até o apito final.

Ainda neste domingo, o Hull City derrotou o Southampton por 2 a 1, em casa. Apesar do triunfo, o Hull segue na zona de rebaixamento. Ocupa o 18º, com apenas 10 pontos. O Southampton é o 10º colocado, com 13.