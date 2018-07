Liverpool dá vexame novamente e perde de virada do Crystal Palace

O Liverpool deu novo vexame neste domingo, 23. Fazendo temporada ruim, o gigante do futebol inglês somou a terceira derrota seguida no campeonato nacional. Dessa vez, foi para o então penúltimo colocado Crystal Palace, que ganhou de virada por 3 a 1 e aumentou a crise em Anfield Road.

Antes da visita a Selhurst Park neste domingo, o Liverpool vinha de derrotas para Newcastle e Chelsea no Campeonato Inglês. Assim, segue com apenas 14 pontos, em 12º lugar - a liderança é do Chelsea, que manteve a invencibilidade no dia anterior e já somou 32 pontos em 12 rodadas.

Para o Crystal Palace, foi a chance de sair da zona de rebaixamento. Com a vitória, chegou aos 12 pontos e subiu do 19º para o 15º lugar. Além disso, voltou a atrapalhar o Liverpool, após o empate por 3 a 3 em maio, quando tirou as chances de título do adversário na temporada passada.

O jogo entre Crystal Palace e Liverpool teve um espectador especial. Técnico da seleção brasileira, Dunga foi ao estádio em Londres para acompanhar a partida, encerrando um pequeno giro que fez pela Europa depois do amistoso de terça-feira, quando o Brasil venceu a Áustria em Viena.

Dunga já tinha passado pela Alemanha, onde visitou o Borussia Dortmund, e esteve nos últimos dias na Inglaterra. Conheceu o CT do Chelsea na sexta-feira e foi ao estádio em dois do Campeonato Inglês no sábado, ambos em Londres: Chelsea 2 x 0 West Bromwich e Arsenal 1 x 2 Manchester United.

Neste domingo, Dunga viu o Liverpool abrir o placar logo aos dois minutos, com Lambert. Depois, o Crystal Palace empatou aos 17, quando Gayle aproveitou rebote em chute de Bolaise na trave. No segundo tempo, o mesmo Bolaise fez linda jogada e cruzou para Ledley marcar o segundo aos 33. Na sequência, Jedinak bateu falta com categoria, aos 36, e definiu a vitória dos donos da casa.