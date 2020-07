Liverpool decide no 2º tempo, supera o Aston Villa e mira recordes no Inglês

Após ter a faixa carimbada pelo Manchester City na rodada passada ao levar 4 a 0, o Liverpool jogou em Anfield Road pela primeira vez desde que confirmou a conquista do título inglês e voltou a triunfar. Com dois gols no segundo tempo, a equipe do técnico Jürgen Klopp superou o Aston Villa por 2 a 0, neste domingo, em duelo da 33.ª rodada.

Campeão antecipado, o Liverpool tem como missão nesta reta final da competição quebrar todos os recordes possíveis. Os mais importantes são o número de pontos e de vitórias. No momento, a equipe ostenta 89 pontos e 29 vitórias. O Aston Villa continua dentro da zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 27 pontos.

Para entrar para a história nesses dois quesitos, o Liverpool precisa vencer ao menos quatro das cinco partidas que restam. Assim, ficaria com 101 pontos e 33 triunfos e ultrapassaria o Manchester City da temporada 2017/2018, que alcançou 100 pontos e 32 triunfos.

Outro feito importante que ainda é possível alcançar é terminar o torneio com 100% de aproveitamento em casa, feito conquistado apenas pelo Sunderland, em 1892.

Neste domingo, depois de um primeiro tempo sonolento, muito abaixo da média, o Liverpool, inicialmente sem alguns de seus principais jogadores, como Roberto Firmino, poupado, embalou na etapa final, quando Klopp mexeu no time, mandando Firmino, Henderson e Wijnaldum para campo.

O campeão inglês decidiu a partida com gols de Mané, após passe de Keita, e do jovem Jones, de 19 anos. O atacante, que entrara no final do jogo, anotou seu primeiro gol na competição. No final, Alisson apareceu para fazer grande defesa em chute de Grealish.

Nas outras duas partidas já encerradas neste domingo, dois empates: Burnley (nono) e Sheffield United (oitavo) empataram em 1 a 1 e New Castle (12º) e West Ham (16º) ficaram no 2 a 2.