Liverpool derrota West Ham e ganha fôlego no Inglês

O Liverpool venceu o duelo deste domingo mesmo sem poder contar com a sua principal referência de ataque, o uruguaio Luis Suárez, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. E, apesar do desfalque, a equipe abriu o placar logo aos 11 minutos, com um gol de Glen Johnson, que acertou belo chute de cruzado de fora da área que acertou o ângulo direito do goleiro adversário.

Porém, o West Ham reagiu no duelo e conseguiu virar o placar ainda no primeiro tempo, com um gol de pênalti marcado no Noble, aos 32 minutos, e um gol contra de Gerrard, aos 43. Entretanto, o Liverpool devolveu a virada na etapa final em um intervalo de apenas três minutos. Cole empatou aos 31, em belo chute cruzado após boa trama do ataque, e depois Collins fez gol contra ao tentar desviar um cruzamento da direita, aos 34.

A vitória, porém, não pode ser muito comemorada pelo Liverpool, que ainda faz uma campanha bem distante de satisfazer os seus torcedores e que está longe de fazer jus à tradição da equipe. Até porque a equipe está a quatro pontos do rival Everton, hoje o último colocado na zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.