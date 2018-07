Liverpool derrota West Ham em casa pelo Inglês

A vitória em casa levou a equipe de Rafa Benítez para a sexta colocação, com 59 pontos, mas ainda cinco atrás do quarto colocado Tottenham. O Liverpool ainda tem uma partida a mais do que o adversário. Os quatro primeiros garantem vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

O West Ham, por sua vez, não conseguiu afastar o fantasma da segunda divisão. Está em 17.º com 31 pontos, apenas três a mais - e também com uma partida a mais - do que o Hull City, que hoje seria rebaixado.

Logo no início do confronto desta segunda-feira, o Liverpool pressionou e criou boas oportunidades. O gol não demorou a sair. Aos 18, Gerrard cruzou e Benayoun abriu o placar. Dez minutos depois, a equipe mandante praticamente definiu a vitória. Após Maxi Rodríguez fazer boa jogada, Ngog bateu de primeira e ampliou.

Mesmo em desvantagem, o West Ham seguiu acuado. Assim, o terceiro gol saiu logo aos 13 minutos do segundo tempo, quando o goleiro Green desviou para as próprias redes - a bola bateu na trave e resvalou em seus pés antes de entrar. A partir daí, o Liverpool só administrou a partida.