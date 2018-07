Liverpool descarta fazer grandes contratações em janeiro O baixo rendimento do ataque e os vários problemas do setor estão afetando o rendimento do Liverpool no Campeonato Inglês. Com 22 pontos, a equipe está na 12ª colocação e só marcou 23 gols em 17 jogos. Por isso, o técnico Brendan Rodgers admitiu que o time tentará contratar atacantes na janela de transferências de janeiro, mas ressaltou que não devem chegar reforços renomados ao clube.