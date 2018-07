Liverpool descarta volta de Gerrard no jogo de sábado

"Não sei de onde vieram essas histórias de que Gerrard poderia jogar contra o Newcastle", afirmou o treinador do Liverpool, lembrando que o prazo de recuperação do jogador sempre foi de quatro semanas. Assim, ele deve ter condições de jogar na rodada seguinte do Campeonato Inglês, contra o Fulham, no dia 18 de dezembro, em Anfield Road.

Atualmente com 30 anos, Gerrard tem sido o principal jogador do Liverpool nas últimas temporadas. Neste ano, porém, o poderoso e tradicional time tem enfrentado bastante turbulência, com a troca de dono e uma campanha fraca - atualmente, ocupa apenas a oitava colocação do Campeonato Inglês, com 22 pontos, 10 atrás do líder Arsenal.