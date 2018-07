Liverpool deve contratar jogador da seleção inglesa, diz imprensa

LONDRES - Se preparando para defender a seleção inglesa na Copa do Mundo, o atacante Rickie Lambert pode interromper suas atividades com a delegação para acertar com um novo clube. De acordo com a Sky Sports, o jogador do Southampton irá fazer exames médicos neste sábado para assinar contrato com o Liverpool.

Após realizar outra boa temporada pelo Southampton e cravar o seu nome entre os 23 atletas selecionados por Roy Hodgson que defenderão a Inglaterra, a imprensa local afirma que o atacante de 32 anos vai custar cerca de R$ 15 milhões (4 milhões de libras) ao Liverpool.

Caso acerte mesmo com o Liverpool, Lambert terá os companheiros de seleção Raheem Sterling e Daniel Sturridge, como parceiros também de clube, junto ao uruguaio Luís Suárez. Além do centroavante, o time que foi vice-campeão na última temporada, também está interessado no meia Adam Lallana, outro jogador do Southampton.

O jogador tem uma ligação com o clube da terra dos Beatles antiga. Revelado pelas categorias de base do Liverpool, Lambert, que nunca foi aproveitado pelo clube, fez sua carreira em ligas e times menores como Blackpool, Rochdale e Bristol Rovers, antes de acertar com o Southampton, em 2009.