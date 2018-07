Liverpool deve ter Gerrard no início da temporada

"Ele fez uma recuperação fantástica da operação que fez no final do na temporada passada", disse Dalglish sobre Gerrard. "Ele deve estar apto para o início da temporada", completou sobre o meio-campista, de 31 anos, que foi titular em apenas 20 dos 38 jogos do Liverpool no Campeonato Inglês na última temporada.

Dalglish também disse que Reina, ainda em recuperação, deve estar pronto para o início da temporada. O Liverpool estreia no Campeonato Inglês em casa contra o Sunderland em 13 de agosto. O treinador aproveita a passagem pela Ásia para tentar montar a equipe, que assumiu em janeiro após a demissão de Roy Hodgson.

Em maio, ele assinou um contrato de três anos com o Liverpool, prometendo trazer os bons tempos de volta ao gigante inglês. O Liverpool terminou o último Campeonato Inglês em sexto lugar. O clube faturou o último de seus 18 títulos nacional em 1990, e foi forçado a assistir a conquista do 19º título inglês do Manchester United em 2011.

Dalglish disse que um retorno imediato para as competições europeias é um objetivo. "O ano que vem, sem o futebol europeu, espero que seja absolutamente apenas um sem. Porque eu acho que é importante que estejamos envolvidos no futebol europeu", disse. "Os torcedores do clube gostam de vê-lo jogando nas competições europeias. Mas nós não estamos lá porque o desempenho da última temporada não foram bons o suficiente. Espero que possamos corrigir isso este ano".