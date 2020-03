Liverpool deve usar titulares contra Chelsea na Copa da Inglaterra

Depois de ser derrotado na Liga dos Campeões e de perder a invencibilidade na Premier League, o Liverpool do técnico Jürgen Klopp, deverá entrar em campo com titulares para tentar recuperar a confiança nesta terça-feira contra o Chelsea pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra.

LEIA TAMBÉM > Vinícius Júnior recupera prestígio depois de perder lugar até no banco do Real Madrid

Os 'Reds', que pareciam imbatíveis até poucas semanas atrás, parecem ter perdido fôlego nas últimas semanas, com uma derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid nas oitavas da Champions, o que obriga os ingleses a vencer em Anfield, se quiserem manter a coroa continental e esquecer a derrota na Premier League, após 26 vitórias e um empate, no sábado contra o Watford (3 a 0).

As vitórias suadas nas últimas rodadas contra Norwich (1 a 0) e West Ham (3 a 2) não esconderam os problemas que o Liverpool mostrou nas últimas semanas, quando Klopp fez rodízios para dar descanso aos jogadores mais utilizados.

"Não será o mesmo time que no segundo jogo contra o Shrewsbury", explicou o técnico alemão em referência ao segundo jogo da fase anterior (4 de fevereiro), que os Reds venceram por 1 a 0 com a equipe subsidiária por ser o primeiro time a desfrutar da pausa de inverno.

"É uma situação diferente. O time titular contra Shrewsbury, na época da temporada, tinha um sentido para nós", acrescentou Klopp, que também tentará diante do Chelsea afastar as dúvidas geradas por seu time após a dolorosa derrota para o Watford.

"Não estou orgulhoso desse jogo, mas sempre avisei que acabaria chegando (a primeira derrota no campeonato). Agora chegou, é assim, e você precisa conviver com isso", explicou.

Diante de um Chelsea que também está em uma descendente, Klopp pode optar por poupar alguns dos astros antes da partida de volta contra o Atlético de Madrid, uma semana depois.

Mohamed Salah, Roberto Firmino e Alex Oxlade-Chamberlain poderão começar no banco, assim como o goleiro brasileiro Alisson Becker, substituído pelo espanhol Adrián.

Para o Chelsea, a FA Cup pode ser a única opção de título nesta temporada, depois da derrota de 3 a 0 em Stamford Bridge para o Bayern, que deixa os londrinos com poucas chances de avançar na Champions, embora a principal 'preocupação' dos Blues seja manter o quarto lugar na Premier League, algo que ficou em perigo depois de somar apenas cinco vitórias nas últimas 16 rodadas.

O Manchester City, que conquistou a Copa da Liga inglesa no domingo, vai jogar na quarta-feira contra o Sheffield Wednesday para tentar se manter na luta por outro título nacional.

Teoricamente o Tottenham e o Manchester United não devem ter problemas para vencer Norwich City e Derby County, mas a irregularidade mostrada nesta temporada não garantem muita tranquilidade.

Na segunda-feira, o Arsenal se tornou o primeiro time classificado para as quartas de final do torneio, depois de vencer o Portsmouth (da 3ª divisão inglesa) por 2 a 0, com gols do zagueiro grego Socratis Papastathopoulos e do jovem atacante Eddie Nketiah.