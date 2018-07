Liverpool faz 2 a 0 no United e abre vantagem na Liga Europa

No clássico inglês da Liga Europa, o Liverpool saiu em vantagem contra o Manchester United ao fazer grande exibição nesta quinta-feira, no Anfield Road. Com amplo domínio, o time da casa venceu por 2 a 0 e só não goleou porque o goleiro David de Gea fez milagres. O brasileiro Roberto Firmino marcou o segundo gol da partida.

Com o triunfo, o Liverpool avança às quartas de final da competição europeia mesmo se perder por um gol de diferença na partida da volta, na próxima quinta-feira, no Old Trafford.

Longe da briga pelo título do Campeonato Inglês, Liverpool e Manchester United não "economizaram" nesta quinta, sem poupar titulares. E o time da casa se impôs em campo desde o início. Sob o comando de Philippe Coutinho, o Liverpool pressionou o rival até abrir o placar, aos 18 minutos.

O gol teve origem em lance duvidoso, em que Depay se enroscou com Clyne dentro da área. O árbitro anotou o pênalti. E Sturridge não desperdiçou a chance. A essa altura, De Gea já era o melhor jogador do United.

Ele fazia defesas incríveis, como a do 23º minuto, em que Coutinho escorou cruzamento rasteiro na pequena área. Ao invés de bater de canhota, finalizou de destra e o goleiro se esticou para evitar o gol. De Gea brilhou também aos 30, em chute perigoso de Sturridge, e aos 41, em lance de Lallana.

No segundo tempo, o enredo do jogo não mudou. O goleiro do Manchester seguia sendo o personagem da partida. Aos 9, Coutinho arriscou de longe e só não marcou um golaço por causa de mais uma eficiente defesa de De Gea. Henderson também desperdiçou boa oportunidade, mas foi por falta de pontaria, ao mandar por cima do gol, aos 23.

Mas, mesmo fazendo milagres, o goleiro não podia fazer o trabalho de sua zaga. Após erros de Smalling e Carrick, Lallana avançou pela direita e acionou Firmino, que só completou para as redes, aos 27 minutos, selando a vitória dos anfitriões.