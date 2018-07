Liverpool domina o jogo e massacra o desfalcado Swansea

O treinador do Swansea Michael Laudrup acabou poupando alguns titulares para o jogo da próxima semana contra o Bradfot City da quarta divisão, válido pela final da Copa da Liga Inglesa, mas a medida acabou sendo danosa para o time galês.

"Eu queria deixar alguns titulares jogarem, mas isso não pode ser uma desculpa, nós poderíamos ter perdido até por 10 x 0. Somos todos culpados, começando por mim e pelos jogadores", disse Laudrup.

"Foi um pesadelo, nós fomos massacrados. No primeiro tempo ainda estávamos no jogo, mas tomar três gols como aqueles em apenas dez minutos no começo da segunda etapa foi terrível. Temos que pedir desculpa aos torcedores."

Um pênalti batido por Steven Gerrard aos 34 minutos do primeiro tempo colocou o Liverpool nos trilhos, isso depois do mesmo Gerrard ter perdido um pênalti na derrota para o West Bromwich Albion na última segunda-feira.

Recém-chegado a Anfield após deixar a Inter de Milão no último mês de janeiro, Phillippe Coutinho invadiu a área do Swansea logo após o início da etapa complementar e deslocou a bola do goleiro Michael Vorm para fazer 2 x 0. Era a "blitz" do Liverpool, que tomava conta do jogo através de rápidos golpes.

Coutinho ainda participou da construção do terceiro gol três minutos mais tarde, ao encontrar Luis Suarez na área antes que Daniel Sturridge tocasse para Jose Enrique cutucar para o gol.

Suarez marcou o quarto aos 11 minutos da etapa final depois de girar em cima da defesa adversária e Sturridge deu números finais ao jogo ao marcar cobrando pênalti, o segundo na partida.

Foi a primeira vitória do Liverpool sobre um time que está entre os dez primeiros na tabela do Campeonato Inglês na temporada, e o primeiro êxito do treinador Brendan Rodgers sobre seu ex-time.

No entanto, a vitória custou aos Reds a contusão do atacante italiano Fabio Borini, que deslocou o ombro e deve ser desfalque pelo resto da temporada.

A primeira temporada de Borini no clube após deixar a Roma no último mês de julho tem sido difícil. Ele marcou apenas um gol, em partida da Liga Europa, e ficou de fora por praticamente três meses entre outubro e janeiro se recuperando de uma fratura no pé.

(Por Justin Palmer)