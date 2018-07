Liverpool e Dortmund caem em grupos fáceis na Liga Europa

Dois dos principais candidatos ao título da Liga Europa, o Liverpool e o Borussia Dortmund se deram bem no sorteio dos grupos, realizado nesta sexta-feira, em Mônaco, na França, ao contrário de outros tradicionais clubes, como Ajax e Tottenham, que caíram em chaves teoricamente mais complicadas.

Dono de três títulos da Liga Europa, todos eles assegurados quando o torneio ainda se chamava Copa da Uefa, o Liverpool não foi definido como um dos cabeças de chave do sorteio. Ainda assim, caiu em um grupo, o B, que não parece ser dos mais complicados, sendo liderado pelo russo Rubin Kazan. A chave também conta com o francês Bordeaux e o suíço Sion.

O Borussia Dortmund, que está no Grupo C, também não deve ter maiores dificuldades, a não ser com o desgaste pelas longas viagens para os duelos com o Krasnodar, na Rússia, e o Qabala, no Azerbaijão. O grego PAOK completa a chave.

O Ajax, por sua vez, não teve muita sorte. O clube lidera o Grupo A e fará duelos entre times que já foram campeões europeus com o escocês Celtic. Além disso, terá pela frente o turco Fenerbahce. E a chave também conta com o norueguês Molde.

No Grupo J, o Tottenham vai encarar o seu algoz na decisão da Copa da Uefa de 1984, o Anderlecht, além de ter que duelar com o francês Monaco. O outro time da chave é o Qarabag, do Azerbaijão.

Já o Basel, que receberá no seu estádio a final da Liga Europa em maio, está no Grupo I, que também conta com a Fiorentina, o Lech Poznan e o Belenenses.

A fase de grupos da Liga Europa se inicia em 17 de setembro, com os dois primeiros colocados dos 12 grupos se garantindo na etapa seguinte, que será em mata-mata, e também envolverá os oito terceiros colocados nas chaves da Liga dos Campeões da Europa.

Confira como ficaram os grupos da Liga Europa:

Grupo A: Ajax, Celtic, Fenerbahçe, Molde

Grupo B: Rubin Kazan, Liverpool, Bordeaux, Sion

Grupo C: Borussia Dortmund, PAOK, Krasnodar, Qabala

Grupo D: Napoli, Brugge, Legia Varsóvia, Midtjylland

Grupo E: Villarreal, Viktoria Plzen, Rapid Viena, Dinamo Minsk

Grupo F: Olympique de Marselha, Braga, Slovan Liberec, Groningen

Grupo G: Dnipro, Lazio, Saint-Étienne, Rosenborg

Grupo H: Sporting, Besiktas, Lokomotiv Moscou, Skenderbeu

Grupo I: Basel, Fiorentina, Lech Poznan, Belenenses

Grupo J: Tottenham, Anderlecht, Monaco, Qarabag

Grupo K: Schalke, Apoel, Sparta Praga, Asteras Tripolis

Grupo L: Athletic Bilbao, AZ Alkmaar, Augsburg, Partizan