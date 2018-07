Liverpool e Everton empatam por 2 x 2 em clássico na Inglaterra

Leighton Baines marcou contra ao desviar um cruzamento baixo de Luis Suárez e deu a dianteira ao Liverpool, aos 14 minutos.

O uruguaio, muito criticado antes da partida pelo técnico do Everton, David Moyes, pelo hábito de cavar faltas, comemorou correndo para a torcida do Everton e se atirando teatralmente no gramado.

O atacante teve mais razões para comemorar cinco minutos depois, quando completou de cabeça uma cobrança de falta de Steven Gerrard e deu segundo gol ao time visitante.

Leon Osman diminuiu a diferença pela metade aos 22 minutos, controlando no peito um chute forte de Brad Jones e conferindo com um meio voleio na entrada da pequena área.

Steven Naismith igualou merecidamente para o time da casa a 10 minutos do intervalo, calculando a arrancada para receber um cruzamento de Marouane Fellaini e chutar na cara do gol.

Suárez achou ter garantido os três pontos no minuto final dos acréscimos, mas o gol foi anulado pelo bandeirinha, que marcou impedimento.

(Por Josh Reich)