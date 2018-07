Liverpool e Manchester City revivem disputa do último título inglês

O campeão e o vice da última edição do Campeonato Inglês vão se enfrentar logo na segunda rodada da competição. Manchester City e Liverpool, que estrearam com vitórias, farão um clássico em que a rivalidade estará forte como nunca.

Além de jogar em casa, o City, que superou o Liverpool na temporada passada por apenas dois pontos, terá a seu favor o fato de que apenas o atacante espanhol Negredo e o zagueiro francês Mangala, recentemente contratado, estão fora de ação. Manuel Pellegrini colocará em campo um time fortíssimo, ainda que o argentino Agüero, que não está em boa forma física, provavelmente fique no banco.

O Liverpool, que deverá fechar hoje ou amanhã a contratação do controverso atacante italiano Balotelli, ainda busca um jeito de não sentir falta de Luis Suárez, agora no Barcelona. Brendan Rodgers aposta muito na velocidade e na habilidade de seus três jogadores de frente, Philippe Coutinho, Sterling e Sturridge. O técnico terá à sua disposição nesta segunda o lateral-esquerdo espanhol Moreno, que foi contratado do Sevilla.

DI MARÍA

O Manchester United fez seu primeiro ponto no campeonato no empate por 1 a 1 com o Sunderland, fora de casa. Mata abriu o placar para os visitantes e Rodwell empatou.

O clube de Manchester anunciará a qualquer momento a contratação do argentino Angel di María, que até já se despediu de seus companheiros de Real Madrid. O preço do jogador: 75 milhões (R$ 225 milhões).