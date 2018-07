Liverpool e Manchester United são multados por confusão

A Uefa multou nesta terça-feira o Liverpool e o Manchester United por ações irregulares de suas torcidas em duelo válido pelas oitavas de final da Liga Europa, em março. Cada clube inglês foi multado em cerca de 40 mil euros (cerca de R$ 160 mil), mas só vão desembolsar metade destes valores.

Os times vão pagar metade da quantia cada porque a Uefa suspendeu parte da multa ao colocar as equipes em período probatório de dois anos. A metade da punição perdoada se deve a cânticos ofensivos de torcedores de ambos os lados nos dois jogos do confronto na competição europeia.

Fora a multa perdoada, o Liverpool terá que desembolsar 17 mil euros em razão de outros incidentes, como a utilização de sinalizadores nas arquibancadas e o lançamento de objetos no gramado. O Manchester United vai pagar 18 mil euros por causa de "distúrbios" de sua torcida, que bloqueou escadas na saída do estádio.

Além disso, o Liverpool vai precisar entrar em contato com o rival num prazo de 30 dias para pagar os danos causados por seus torcedores no estádio Old Trafford. O Liverpool poderá ainda sofrer novas punições após ser denunciado por outros distúrbios causados por sua torcida na final da Liga Europa, contra o Sevilla, que ficou com o título.