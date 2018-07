Liverpool é punido após quebrar regras para contratação de jogadores da base

A Premier League, entidade que organiza a primeira divisão do Campeonato Inglês, anunciou nesta quarta-feira uma punição ao Liverpool pela quebra nas regras do país para contratação de jogadores da base. O clube ficará impossibilitado de assinar com atletas menores de idade por pelo menos um ano, além de ser multado em 100 mil libras (cerca de R$ 386 mil).

A entidade explicou que o Liverpool foi investigado e admitiu ter infringido a lei ao tentar a contratação de um jovem valor do Stoke City. O nome do jogador não foi divulgado, mas o clube ofereceu "incentivos" para aliciá-lo, com "uma oferta para pagar as taxas da escola privada" do garoto.

O Liverpool recebeu a punição de duas temporadas sem poder contratar jovens para sua base, mas o segundo ano ficará suspenso, em uma espécie de período probatório, por três anos. A Premier League ainda explicou que impediu o clube de inscrever o jogador em questão e que o time e o Stoke chegaram a um acordo entre eles.