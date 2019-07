Liverpool é superado pelo Napoli e chega ao 4º jogo sem vitória na pré-temporada

Ainda sem boa parte de seus principais jogadores, incluindo o trio de ataque formado por Roberto Firmino, Mané e Salah, o Liverpool perdeu mais um amistoso neste domingo. O atual campeão europeu foi derrotado por 3 a 0 pelo Napoli, da Itália, e amargou o quarto revés seguido na pré-temporada.

O grande destaque da partida disputada em Edimburgo, na Escócia, foi o atacante italiano Lorenzo Insigne, que marcou um gol e participou dos lances que culminaram nos outros dois. Ele abriu o placar aos 17 minutos, depois de ser livrar de Matip e bater cruzado com precisão, no canto esquerdo do goleiro.

O polonês Milik ampliou aos 28 minutos, completando cruzamento de Insigne, de primeira. Na etapa final, o alemão Younes selou o triunfo do time italiano. No lance, ele estava bem posicionado e aproveitou rebote dado pelo goleiro Mignolet em chute de Insigne.

O Liverpool segue sem vencer adversários internacionais nesta pré-temporada. Neste período, além do revés para o Napoli no retornou à Europa, o time inglês foi derrotado por 3 a 2 pelo Borussia Dortmund, levou 2 a 1 do Sevilla e empatou em 2 a 2 com o Sporting em duelos realizados nos Estados Unidos. A equipe do técnico alemão Jürgen Klopp triunfou apenas nos dois primeiros jogos preparatórios diante de Tranmere Rovers e Bradford City, adversários modestos da terceira e quarta divisões da Inglaterra, respectivamente.

O Liverpool encerra sua pré-temporada na próxima quarta-feira, em Genebra, na Suíça, contra o Lyon. O primeiro jogo oficial da equipe inglesa na temporada será o clássico contra o Manchester City, em Wembley, valendo o troféu da Supercopa da Inglaterra.

Já Napoli ainda tem três amistosos antes dos compromissos oficiais. No próximo domingo, enfrenta o Olympique de Marselha, na França. Depois, faz dois jogos contra o Barcelona nos Estados Unidos, no dia 7 de agosto, em Miami, e no dia 10, em Ann Arbor.

Em outros jogos amistosos encerrados neste domingo, destaque para Chelsea e Arsenal. O primeiro venceu o Reading, da segunda divisão inglesa, por 4 a 3, enquanto o segundo foi derrotado por 2 a 1 pelo Lyon, da França.