Liverpool é surpreendido pelo Estrela Vermelha e perde chance de encaminhar vaga

O Liverpool visitou o Estrela Vermelha nesta terça-feira, foi surpreendido e perdeu a chance de garantir a liderança do Grupo C da Liga dos Campeões por mais uma rodada. Em Belgrado, o time sérvio fez a festa da torcida da casa ao conseguir uma histórica vitória por 2 a 0, com dois gols do atacante Milan Pavkov.

O resultado deixou o Liverpool com seis pontos, ainda na ponta do Grupo C, na frente de Paris Saint-Germain, com cinco, e Napoli, com quatro, que ainda se enfrentam nesta terça. O Estrela Vermelha conseguiu sua primeira vitória e também soma quatro pontos. No próximo dia 28, o Liverpool visita o PSG e o Estrela Vermelha duela com o Napoli na Itália.

O jogo desta terça começou bastante morno, com o Liverpool tendo dificuldade de imprimir o ritmo alucinante em que está acostumado a jogar. O time inglês até teve a primeira chance, com Sturridge, mas foi o Estrela Vermelha que abriu o placar aos 21 minutos. Após escanteio cobrado da esquerda, Milan Pavkov subiu sozinho e finalizou para a rede.

O Liverpool ainda assimilava o gol quando o mesmo Pavkov voltou a fazer bonito. Aos 28 minutos, o atacante sérvio recebeu na intermediária, ganhou no corpo, avançou e encheu o pé de fora da área, no canto direito de Alisson, que não alcançou.

Acuado, o Liverpool tentou ganhar o campo de ataque, mas parou na boa marcação adversária. Somente no segundo tempo o time inglês voltou a assustar. Ofensivo, quase diminuiu aos dois minutos, em boa jogada de Roberto Firmino. Aos 10, Robertson cruzou da direita, a bola desviou e tocou no travessão.

O Liverpool se empolgou, povoou o campo de ataque e pressionou, mas Salah não estava em dia inspirado e perdeu uma sequência de chances. Aos 25, parou em defesa de Borjan. Na cobrança de escanteio, aproveitou a sobra e finalizou na trave. Ele mesmo ainda teve bom momento aos 48, mas parou em grande defesa do goleiro adversário.

Brugge atropela o Monaco

Na outra partida já encerrada do dia pela Liga dos Campeões, o Monaco recebeu o Brugge e deu sequência ao seu calvário ao ser atropelado por 4 a 0. O time do técnico Thierry Henry segue sem vencer no torneio, na lanterna do Grupo A, com apenas um ponto, enquanto o Brugge subiu para quatro, ainda em penúltimo.

Penúltimo colocado do Campeonato Francês, o Monaco decepcionou novamente sua torcida e viu o Brugge atropelar já no primeiro tempo. Vanaken abriu o placar aos 11 minutos e ampliou, de pênalti, já aos 16. Aos 23, o brasileiro Wesley fez o terceiro em belo chute de fora da área. O vexame ficou completo aos 40 do segundo tempo, com Vormer, aproveitando erro da defesa monegasca.