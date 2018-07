Liverpool e Tottenham avançam à semi da Copa da Liga Inglesa

Sem dar chances para o azar, Liverpool e Tottenham não tiveram muito trabalho para vencerem os seus jogos nesta quarta-feira, pelas quartas de final, e avançarem às semifinais da Copa da Liga Inglesa, terceiro torneio de clubes de maior importância no país. Fora de casa, o time da terra dos Beatles bateu o Bournemouth, da segunda divisão, por 3 a 1. E o clube de Londres, em seu estádio, aplicou uma goleada por 4 a 0 em cima do Newcastle.

Com campanha decepcionante no Campeonato Inglês e eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa - vai jogar agora a Liga Europa -, o Liverpool pelo menos tem o que comemorar na Copa da Liga Inglesa. Em Bournemouth, não deu chances para o time da casa e ainda no primeiro tempo abriu 2 a 0 com os gols de Sterling, aos 20, e de Markovic, aos 27 minutos. Na segunda etapa, Sterling fez mais um e ainda houve tempo para Gosling marcar o de honra para os mandantes.

No estádio White Hart Lane, em Londres, a vitória do Tottenham foi ainda mais fácil. Os 4 a 0 traduziram bem o que foi o duelo contra o Newcastle. No primeiro tempo, Bentaleb fez o primeiro aos 18 minutos, mas o time da casa perdeu muitas chances de gol. Depois do intervalo, os londrinos foram mais objetivos e conseguiram a goleada com os gols de Chadli, Harry Kane e Soldado. O volante brasileiro Paulinho, ex-Corinthians, não jogou.

Nas semifinais, sorteadas nesta quarta mesmo logo após a rodada, ficou definido que o Liverpool terá pela frente o Chelsea e o Tottenham jogará contra o Sheffield United, surpresa da competição que disputa a terceira divisão. Nesta fase serão jogos de ida, nos dias 20 e 21 de janeiro, e volta, na semana seguinte.