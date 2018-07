Liverpool elimina Stoke nos pênaltis e vai à final da Copa da Liga Inglesa

Após ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, o Liverpool foi derrotado pelo Stoke City pelo mesmo placar no tempo regulamentar e na prorrogação, nesta terça-feira, e bateu o rival por 6 a 5 nos pênaltis, em casa, para avançar à final da Copa da Liga Inglesa.

O adversário do Liverpool na decisão sai da partida entre seu principal rival, o Everton, contra o Manchester City, nesta quarta-feira. O jogo de ida acabou com vitória por 2 a 1 para o Everton em casa.

Em um primeiro tempo bastante truncado, o gol só aconteceu devido a um erro da arbitragem. Em rápido contragolpe, o Bojan recebeu na direita e cruzou para Arnautovic, em posição de impedimento, mandar para as redes. A arbitragem não viu irregularidade e validou o tento.

Na segunda etapa, o Liverpool quase empatou o jogo com o brasileiro Roberto Firmino, que acertou a trave logo aos três minutos. Pouco depois, Sakho cabeceou pra fora e desperdiçou nova oportunidade.

As duas equipes foram para a prorrogação tentando matar o jogo, mas o cansaço falou mais alto. No primeiro lance, Firmino chutou para defesa do goleiro Butland. Pouco antes da virada de campo, aos 13, foi a vez de Van Ginkel acertar a trave pelo Stoke.

Na disputa das penalidades, os dois times converteram suas primeiras cobranças. O veterano Peter Crouch, o grandalhão ex-Liverpool, foi o primeiro a errar pelo Stoke, mas Can mandou na trave logo em seguida e deixou tudo igual.

As equipes passaram a acertar todos os chutes até as cobranças alternadas. Na sétima cobrança, Mignolet defendeu o chute de Muniesa e mandou a responsabilidade para Allen converter e colocar o Liverpool na decisão.

Maior campeão da Copa da Liga Inglesa, com oito conquistas, o Liverpool não disputava a final da competição desde 2012, quando superou o Cardiff City na decisão para assegurar o troféu.