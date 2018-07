Liverpool empata e fica mais longe de vaga na Liga

O empate deixou o time da casa com 56 pontos, na sexta colocação, atrás do Tottenham, 58, e do Manchester City, 59. Os dois times têm um jogo a menos e podem disparar na pontuação nas próximas rodadas.

Apesar do 0 a 0 deste domingo, o Liverpool dominou a partida desde os primeiros minutos. Logo aos 5 minutos, N?Gog perdeu grande chance, depois de boa assistência de Gerrard. Em seguida, foi Aquilani quem desperdiçou uma oportunidade, após novo passe do meia.

No segundo tempo, o goleiro Schwarzer, destaque do Fulham na partida, voltou a brilhar, ao fazer boas defesas. Aquilani, Mascherano e Babel exigiram trabalho do goleiro. Aos 31 minutos, Kyrgiakos quase marcou, de cabeça, ao mandar rente à trave. Pressionado, o Fulham se manteve recuado e garantiu o empate.