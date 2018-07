Liverpool empata e vai à final da Copa da Liga Inglesa O Liverpool teve muito trabalho, suou, mas conseguiu a vaga na decisão da Copa da Liga Inglesa. Com o empate por 2 a 2 diante do Manchester City, nesta quarta-feira, no Anfield Road, a equipe terá a oportunidade de encerrar seu jejum de seis anos sem títulos. O adversário da final, que acontecerá no dia 26 de fevereiro, no Estádio Wembley, será o Cardiff City.