Liverpool empata o clássico e deixa liderança para o Manchester City

O Campeonato Inglês tem um novo líder. Neste domingo, no duelo que encerrou a 29.ª rodada, o Liverpool empatou sem gols no clássico contra o Everton, no estádio Goodison Park, em Liverpool, e ficou na segunda colocação, atrás do Manchester City. O time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola venceu o Bournemouth no sábado e está com 71 pontos, um a mais que a equipe do alemão Jurgen Klopp.

Como só atuam pela rodada de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões daqui a 10 dias, os dois rivais terão a semana livre para se prepararem para a 30.ª rodada do Campeonato Inglês. No sábado, o Manchester City receberá o Watford, no Emirates Stadium, em Manchester. No dia seguinte, será a vez do Liverpool jogar em seu estádio, o Anfield Road, contra o Burnley.

Com o desejo de atrapalhar os planos do rival, o Everton fortaleceu a sua marcação no meio de campo e preferiu começar a partida apostando nos contra-ataques. O brasileiro Bernard (ex-Atlético-MG) era a arma pela esquerda para essa jogada, mas foi pouco acionado por conta do bom posicionamento da defesa do Liverpool, a melhor do campeonato - apenas 15 gols sofridos.

No ataque, o Liverpool tentava criar com a movimentação rápida de seus atacantes Mané e Salah, mas não conseguia concluir a gol. Tanto que a melhor chance de gol veio em uma saída errada da defesa do Everton. Na roubada de bola, Salah entrou livre na área e tentou o toque no canto direito de Pickford, mas o goleiro da seleção inglesa fez a defesa.

Para o segundo tempo, sem conseguir encaixar trocas de passes e construir jogada de ataque, o Everton apostava nas bolas longas para os pontas, mas quase sempre sem sucesso. Sem participação dos meias, as ligações diretas favoreciam o Liverpool. Nem mesmo a entrada do atacante Richarlison ajudou.

No lado vermelho do clássico, Jurgen Klopp colocou Roberto Firmino para ajudar Salah no ataque, mas nada de efetivo aconteceu. Pickford seguiu mostrando segurança e evitou que o egípcio acabasse com um jejum de três jogos sem marcar no Campeonato Inglês.