Liverpool empresta atacante Markovic para o Fenerbahçe

Mario Balotelli não foi o único a decepcionar no ataque do Liverpool na temporada passada. Assim como o italiano, o jovem sérvio Lazar Markovic não agradou a comissão técnica e foi dispensado pelo clube inglês, neste domingo, véspera do encerramento da janela de transferências.

O jogador de 21 anos, que chegou ao Liverpool na temporada passada, foi emprestado ao Fenerbahçe, da Turquia, até junho do próximo ano. No time turco, ele deverá ser opção ao titular Robin van Persie, contratado junto ao Manchester United.

Markovic chegou ao Liverpool a um custo de 20 milhões de libras (cerca de R$ 110 milhões), vindo do Benfica, no verão europeu passado. Era uma das apostas para renovar o ataque do time inglês, que também contava com Balotelli. Mas os dois reforços decepcionaram. O italiano marcou apenas um gol durante toda a temporada. E o sérvio não conseguiu se firmar entre os titulares.