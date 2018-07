Liverpool faz 4 a 1 na última partida do Inglês em 2014

No último jogo do Campeonato Inglês em 2014, por coincidência o que fechou a 19.ª rodada e o primeiro turno da competição, o Liverpool mostrou que está se recuperando e goleou o Swansea City por 4 a 1, nesta segunda-feira, no lotado estádio Anfield Road, em Liverpool. O destaque foi o atacante inglês Adam Lallana, com dois gols, mas o meia brasileiro Philippe Coutinho teve ótima atuação com boas jogadas e assistências.

Agora com 28 pontos, o Liverpool ultrapassou justamente o Swansea City na tabela de classificação do campeonato. Com o mesmo número de vitórias (8) e saldo de gols (1), o time da terra dos Beatles fica em oitavo lugar por ter mais gols marcados (26 a 24) que a equipe do País de Gales, a nona colocada.

Como a rodada no final de semana ajudou, o Liverpool ficou agora cinco pontos atrás de Arsenal (quinto) e Southampton (quatro), que estão na zona de classificação para competições europeias na próxima temporada. Nesta, o time decepcionou ao cair logo na fase de grupos da Liga dos Campeões - terá de jogar a Liga Europa.

Em campo, o primeiro tempo foi bem equilibrado com muita marcação, principalmente por parte do Swansea City. O Liverpool só conseguiu criar uma boa chance aos 33 minutos, quando abriu o placar com o gol de Alberto Moreno. Na segunda etapa, muita emoção logo nos primeiros instantes. Aos 6, Lallana fez seu primeiro na partida em uma falha bisonha do goleiro Fabianski, mas no minuto seguinte o time galês diminuiu com Sigurdsson.

O melhor estava por vir. Aos 16 minutos, em jogada pelo meio, Philippe Coutinho deu um passe de calcanhar para Lallana, que "matou" toda a defesa do Swansea City. Com espaço para avançar, o inglês levou a bola até a área e chutou cruzado no canto esquerdo de Fabianski para fazer 3 a 1. E, aos 24, a goleada foi consumada com o gol contra de Shelvey após cobrança de escanteio pela direita.

SEM FESTAS

O Campeonato Inglês volta só em 2015, mas já no primeiro dia do novo ano. Nesta quinta, os 10 jogos da 20.ª rodada serão disputados. O Liverpool joga novamente em casa contra o lanterna Leicester City. Já o Swansea City atua em Londres contra o Queens Park Rangers. O destaque é o clássico londrino entre Tottenham e o líder Chelsea, no estádio White Hart Lane.