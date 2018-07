Liverpool faz gol no fim e elimina Manchester United

O clássico deste sábado foi o primeiro entre as duas equipes desde que o atacante uruguaio Luis Suárez, do Liverpool, foi suspenso por proferir insultos racistas contra o lateral-esquerdo Patrice Evra. Mas apenas o jogador do Manchester United entrou em campo.

O Liverpool abriu o placar da partida deste sábado aos 21 minutos do primeiro tempo, com Agger, que aproveitou falha do goleiro De Gea para marcar após cobrança de escanteio de Steve Gerrard. Ainda na etapa inicial, aos 39 minutos, Park Ji-Sung empatou o duelo para o Manchester United, após cruzamento do lateral brasileiro Rafael.

A igualdade forçaria a realização de uma nova partida, dessa vez em Old Trafford. O Liverpool, porém, conseguiu definir o duelo aos 43 minutos do segundo tempo, quando Kuyt, que iniciou a partida no banco de reservas, fez o gol da vitória da sua equipe após passe de Carroll.