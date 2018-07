Liverpool fica apenas no empate com o Bolton pela Copa da Inglaterra

O Liverpool terá que enfrentar novamente o Bolton para tentar se classificar às oitavas de final da Copa da Inglaterra. Neste sábado, no Anfield Road, o time não passou de um empate por 0 a 0 com a equipe da segunda divisão inglesa, e voltará a encarar o Bolton, mas dessa vez fora de casa.

Com o brasileiro Philippe Coutinho entre os titulares, o Liverpool dominou a partida deste sábado, no reencontro do clube com o ídolo Emile Heskey, hoje com 37 anos, e que teve uma passagem de sucesso pelo clube entre 2000 e 2004. O veterano começou a partida em Liverpool, mas foi outro jogador do Bolton quem brilhou neste sábado.

No segundo tempo da partida, o goleiro Adam Bogdan fez duas belas defesas e evitou que o Liverpool conquistasse a vitória e a classificação para a próxima fase da Copa da Inglaterra.

Assim, o Liverpool voltará a enfrentar o Bolton, assim como vai acontecer com o Manchester United, que na última sexta-feira não passou de um empate por 0 a 0 com o Cambridge United, fora de casa, e fará o "replay" como mandante. A situação ao menos é melhor do que as de Chelsea e Manchester City, ambos eliminados neste sábado na quarta fase da Copa da Inglaterra.