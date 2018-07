Liverpool fica no 0 a 0 com Swansea pelo Inglês

SWANSEA - O Liverpool segue decepcionando seus torcedores e neste domingo voltou a tropeçar no Campeonato Inglês. Fora de casa, a equipe não passou de um 0 a 0 com o Swansea em confronto direto do meio da tabela e se igualou ao Stoke City como time com maior número de empates na competição: sete, em 13 partidas disputadas.

O resultado levou o Liverpool aos 16 pontos, na 11.ª colocação. Na próxima rodada, a equipe enfrentará o Tottenham, fora de casa, quarta-feira. Já o Swansea subiu para 17 pontos, na oitava posição, e terá pela frente na quarta o West Bromwich.

Atuando em casa e ciente da má fase do adversário, o Swansea foi melhor em boa parte do confronto, controlou a posse de bola e chegou com perigo à área do Liverpool em diversas oportunidades. No entanto, não encontrava espaço para finalizar ao gol do rival, que acabou tendo a melhor chance da partida, quando Sterling aproveitou sobra de um escanteio e bateu no travessão.