Liverpool ganha dois amistosos de 60 minutos contra Bologna; brasileiros estreiam

O Liverpool inovou em sua estratégia para dar ritmo de jogo ao elenco. Nesta quinta-feira, na pré-temporada realizada em Evian-les-Bains, na França, recebeu os italianos do Bologna para dois amistosos de 60 minutos. E venceu ambos, por 1 a 0 e 2 a 0, respectivamente, em dia de estreia na temporada dos brasileiros.

O técnico alemão Jürgen Klopp queria observar todo o grupo em um tempo maior em campo e o dividiu em duas equipes. Na primeira escalação, o Liverpool contou com os brasileiros Alisson, Fabinho e Roberto Firmino, todos estreando na temporada, e ganhou com um gol de Minamino. A segunda escalação, mais parecida com a titular para a largada oficial, obteve uma vantagem maior. Com gols de Jota e Mané, fez 2 a 0.

A vitória mais tranquila veio do time com Mané, Salah, Millner, Van Dijk, todos titulares na campanha passada, quando caiu na Liga dos Campeões da Europa precocemente e foi apenas o terceiro colocado no Campeonato Inglês após liderar algumas rodadas antes do fim do primeiro turno.

Antes do pontapé inicial na temporada oficial, o Liverpool ainda encara o Athletic Bilbao, neste domingo, e o Osasuna, na segunda-feira. Diante dos espanhóis é que Klopp definirá quais serão os 11 titulares para a largada no Campeonato Inglês.

O fato de terem feito apenas o primeiro jogo com o clube nesta quinta-feira pode deixar os brasileiros como opção na largada oficial. Mesmo com o Liverpool renovando contratos longos com Alisson e Fabinho.

Após os amistosos, o Liverpool terá mais uma semana cheia de treinos antes da visita ao Norwich, no próximo dia 14, em seu primeiro jogo pelo Campeonato Inglês. Kelleher é quem briga pela posição com Alisson e Elliot surge como opção para Fabinho. Já Roberto Firmino mais uma vez lutará por vaga com Jota.