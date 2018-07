Liverpool ganha e segue vivo por Liga dos Campeões

Agora com 48 pontos, na sexta colocação - o que já garante um lugar na próxima Liga Europa -, o Liverpool derrubou para oito a vantagem do Manchester City. E ainda faltam seis rodadas para o final do campeonato. Entre eles está o Tottenham, que tem 53 pontos e está com uma partida a menos que os dois concorrentes.

O destaque da partida em Liverpool foi o centroavante Andy Carroll, contratado por um fortuna junto ao Newcastle na última janela de transferências, em janeiro. O atacante marcou dois belos gols - um de fora da área e outro de cabeça. O norueguês Dirk Kuyt marcou o outro gol do time da casa em um chute rasteiro de dentro da área.

Para o Manchester City, além do resultado desastroso que aumenta ainda mais a má fase da equipe, ficou a péssima notícia da lesão do atacante argentino Carlitos Tevez, que sofreu uma contusão muscular ainda no primeiro tempo da partida.

ESPANHA - No encerramento da 31.ª rodada do Campeonato Espanhol, o Zaragoza ganhou do Getafe por 2 a 1, em casa, e saiu da zona de rebaixamento. Com 33 pontos, o time está na 17.ª colocação e recebe um alívio na luta para não cair. O clube de Madri, derrotado pela 15.ª vez na temporada, está apenas uma posição acima do Zaragoza, com 34 pontos.