Liverpool ganha fora de casa do Sunderland e sobe para sétimo lugar

No último jogo na terra da rainha Elizabeth em 2015, o Liverpool se deu bem e deu um grande salto na tabela de classificação do Campeonato Inglês. Nesta quarta-feira, no encerramento da 19.ª rodada - a última do primeiro turno - o time comandado pelo técnico alemão Jurgen Klopp derrotou o Sunderland por 1 a 0, fora de casa, e subiu para o sétimo lugar, bem perto da zona de classificação às competições europeias.

Com 30 pontos, o Liverpool se iguala ao rival Manchester United, que fica em sexto por ter maior saldo de gols (6 a 0), o primeiro critério de desempate. E fica apenas um atrás do Crystal Palace, o quinto e que hoje estaria garantido na Liga Europa. O quarto colocado, o Tottenham, tem 35 pontos. Já o Sunderland segue amargando a 19.ª e penúltima colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 12 pontos, sete atrás do Swansea City, o primeiro que se salvaria da degola.

Em campo, o jogo teve chances para os dois lados, já que tanto Sunderland quanto o Liverpool precisavam da vitória. O goleiro francês Mignolet salvou os visitantes em alguns chutes e a trave foi protagonista nos arremates ao gol do clube da casa. A única bola que entrou foi logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando Benteke recebeu na entrada da área e bateu colocado e rasteiro no gol de Mannone.

A 20.ª rodada, já neste primeiro final de semana de 2016, terá oito jogos no sábado e dois no domingo. O Liverpool joga mais uma vez fora de casa - contra o West Ham, em Londres. O Sunderland encara o lanterna Aston Villa como mandante. Ambos os confrontos serão no sábado.