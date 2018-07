Liverpool garante que não pretende vender Suárez

BANGCOC - O diretor esportivo do Liverpool, Ian Ayre, garantiu nesta sexta-feira que o clube inglês não tem a menor intenção de vender o seu principal jogador, o atacante uruguaio Luis Suárez, apesar do interesse público do Arsenal de tirar o centroavante do rival para a próxima temporada do Campeonato Inglês.

O dirigente afirmou nesta sexta-feira que a postura do Liverpool é a mesma de sempre, apesar da proposta do Arsenal: "A situação de Luis Suárez não mudou. Não temos a intenção de vendê-lo", disse Ayre, na Tailândia, onde a equipe inglesa se prepara para enfrentar a seleção local em amistoso no domingo.

Mesmo não estando bem fisicamente, segundo confirmou o técnico Brendan Rogers, Luis Suárez participará da partida que ajuda a promover o clube inglês no país asiático. "Ele está três semanas atrás dos outros jogadores, mas ele me encanta na forma de jogar, de treinar e trabalhar. Tenho certeza que ele jogará em algum momento da partida", disse o treinador. Suárez se apresentou com atraso porque jogou a Copa das Confederações e só depois recebeu descanso.