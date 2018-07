Liverpool goleia Borussia Dortmund com gol de Coutinho

O Liverpool e Philippe Coutinho se saíram muito bem no último teste da equipe antes do começo do Campeonato Inglês. Neste domingo, em Anfield Road, o time goleou o Borussia Dortmund por 4 a 0, com ótima atuação do meia brasileiro, que fez um gol e deu passe para outro.

Sturridge, após passe de Philippe Coutinho, abriu o placar aos dez minutos do primeiro tempo. Depois, aos 14, o recém-contratado Dejan Lovren ampliou. No segundo tempo, o Liverpool definiu a sua goleada com os gols marcados por Philippe Coutinho, aos quatro, e Henderson, aos 24 minutos.

Também neste domingo, no reencontro com o ídolo Del Piero, a Juventus derrotou um combinado da liga australiana por 3 a 2, em Sydney. Na etapa inicial, Carrusca abriu o placar para a equipe da casa e Llorente igualou o placar para o time de Turim.

Na etapa final, Juric voltou a colocar o combinado local em vantagem. A Juventus, porém, conseguiu a virada. Aos 43 minutos, Pogba empatou o amistoso. E Pepe definiu o triunfo aos 49 minutos.

Em casa, o Eintracht Frankfurt derrotou, de virada, a Inter de Milão por 3 a 1. Os quatro gols da partida saíram no primeiro tempo e quem marcou primeiro foi o time italiano, com Botta. O time alemão reagiu e venceu com dois gols Seferovic e outro do brasileiro Lucas Piazon, ambos recém-contratados.

Em outro duelo entre times alemães e italianos, o Hannover superou a Lazio por 3 a 1. Newcastle bateu a Real Sociedad por 1 a 0, enquanto o Hull City superou o Stuttgart por 2 a 1 em outros amistosos.